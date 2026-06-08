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Polizei Wuppertal

POL-W: RS Lebensgefährlich verletzter Mann - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (07.06.2026, 23:10 Uhr) erlitt ein Mann (26) mutmaßlich
durch den Stich mit einem Messer in den Oberkörper eine 
lebensgefährliche Verletzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen war es auf der Menninghauser Straße 
zwischen einem 26-jährigen türkischen Mann und zwei ebenfalls 
türkisch stämmigen Männern (53, 24) zu einer zunächst verbalen 
Auseinandersetzung gekommen. Im Zuge der Auseinandersetzung erlitt 
der 26-Jährige, mutmaßlich mittels eines Messers, eine tiefe 
Stichverletzung am Oberkörper. 

Der lebensgefährlich verletzte Mann musste mit einem Hubschrauber in 
eine Spezialklinik nach Bochum geflogen werden.

Ob eine 24-jährige Frau an der Tat beteiligt war, ist Gegenstand der 
Ermittlungen der von Staatsanwaltschaft und Polizei eingerichteten 
Mordkommission.

Die Ermittler bitten Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der 
Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Staatsanwalt
Heribert Kaune-Gebhardt
0202/5748-154

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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