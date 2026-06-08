Polizei Wuppertal

POL-W: RS Lebensgefährlich verletzter Mann - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (07.06.2026, 23:10 Uhr) erlitt ein Mann (26) mutmaßlich durch den Stich mit einem Messer in den Oberkörper eine lebensgefährliche Verletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen war es auf der Menninghauser Straße zwischen einem 26-jährigen türkischen Mann und zwei ebenfalls türkisch stämmigen Männern (53, 24) zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung gekommen. Im Zuge der Auseinandersetzung erlitt der 26-Jährige, mutmaßlich mittels eines Messers, eine tiefe Stichverletzung am Oberkörper. Der lebensgefährlich verletzte Mann musste mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Bochum geflogen werden. Ob eine 24-jährige Frau an der Tat beteiligt war, ist Gegenstand der Ermittlungen der von Staatsanwaltschaft und Polizei eingerichteten Mordkommission. Die Ermittler bitten Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

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