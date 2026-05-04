POL-W: RS Rücknahme der Suche nach Vermisstem
Wuppertal (ots)
Seit der Nacht vom 15.04.2026 auf den 16.04.2026 suchte die Polizei nach Uwe G. (s. Pressemeldung vom 16.04.2026:" RS Uwe G. vermisst - Polizei bittet um Mithilfe", oder unter folgendem Link https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6256521 ) Der Vermisste wurde am 03.05.2026 verstorben in Remscheid aufgefunden. Die Medien werden gebeten, das veröffentlichte Bild nicht weiter zu verwenden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei haben keinen Hinweis auf ein Fremdverschulden ergeben.
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