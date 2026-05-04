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Polizei Wuppertal

POL-W: RS Rücknahme der Suche nach Vermisstem

Wuppertal (ots)

Seit der Nacht vom 15.04.2026 auf den 16.04.2026 suchte die Polizei 
nach Uwe G.

(s. Pressemeldung vom 16.04.2026:" RS Uwe G. vermisst - Polizei 
bittet um Mithilfe",

oder unter folgendem Link

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6256521 )

Der Vermisste wurde am 03.05.2026 verstorben in Remscheid 
aufgefunden.

Die Medien werden gebeten, das veröffentlichte Bild nicht weiter zu 
verwenden.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei haben keinen Hinweis auf ein 
Fremdverschulden ergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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