POL-W: RS Rücknahme der Suche nach Vermisstem

Wuppertal (ots) - Am 29.04.2026, gegen 23:05 Uhr, kam es auf der Konrad-Adenauer-Straße zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein 21-jähriger Mann wollte im Bereich der Augustastraße die Konrad-Adenauer-Straße zu Fuß überqueren. Nachdem er die Straße betreten hatte, wurde er von einem weißen VW Passat angefahren. Durch die Karambolage und den folgenden Sturz auf die Straße, erlitt der 21-Jährige leichte ...

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