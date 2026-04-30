Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Zeugen gesucht - Mann in Innenstadt angefahren

Wuppertal (ots)

Am 29.04.2026, gegen 23:05 Uhr, kam es auf der Konrad-Adenauer-Straße zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein 21-jähriger Mann wollte im Bereich der Augustastraße die Konrad-Adenauer-Straße zu Fuß überqueren. Nachdem er die Straße betreten hatte, wurde er von einem weißen VW Passat angefahren. Durch die Karambolage und den folgenden Sturz auf die Straße, erlitt der 21-Jährige leichte Verletzungen. Er wurde durch Rettungskräfte versorgt. Der VW setzte nach dem Unfall seine Fahrt - vorbei an einer rotzeigenden Ampel - in Richtung Mummstraße fort. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

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