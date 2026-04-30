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Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Zeugen gesucht - Mann in Innenstadt angefahren

Wuppertal (ots)

Am 29.04.2026, gegen 23:05 Uhr, kam es auf der Konrad-Adenauer-Straße
zu einem Verkehrsunfall mit Flucht.

Ein 21-jähriger Mann wollte im Bereich der Augustastraße die 
Konrad-Adenauer-Straße zu Fuß überqueren. Nachdem er die Straße 
betreten hatte, wurde er von einem weißen VW Passat angefahren. Durch
die Karambolage und den folgenden Sturz auf die Straße, erlitt der 
21-Jährige leichte Verletzungen. Er wurde durch Rettungskräfte 
versorgt.

Der VW setzte nach dem Unfall seine Fahrt - vorbei an einer 
rotzeigenden Ampel - in Richtung Mummstraße fort.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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