Polizei Wuppertal

POL-W: Pedelecfahrer in Wuppertal lebensgefährlich verletzt

Wuppertal (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 20 Uhr zu einem Alleinunfall eines Pedelecfahrers.

Ein 75jähriger Wuppertaler befuhr mit seinem Pedelec die Oberbergische Straße talwärts. In Höhe des dortigen Sportplatzes kam er aus bislang ungeklärten Gründen zu Fall. Da er keinen Fahrradhelm trug, zog er sich beim Sturz schwere Kopfverletzungen zu und wurde für die weitere Versorgung einem örtlichen Krankenhaus zugeführt.

Bei der Unfallaufnahme wurde die Polizei in Wuppertal durch ein spezielles Unfallaufnahmeteam aus Düsseldorf unterstützt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Oberbergische Straße bis nach Mitternacht voll gesperrt.

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