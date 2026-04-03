Polizei Wuppertal

POL-W: W: Spritztour mit Pkw in Wuppertal-Elberfeld endet vor Verkehrsschildpfeiler mit zwei verletzten Personen

Wuppertal (ots)

In Wuppertal-Elberfeld kam es am späten Donnerstagabend gegen 21:42 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ein 21-jähriger BMW-Fahrer befuhr mit seinem ebenfalls 21-jährigen Beifahrer die Bahnhofstraße in Wuppertal-Elberfeld und bog anschließend auf die Bundesallee (B7) in Fahrtrichtung Osten ab. Vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit einem massiven, auf dem Mittelgrünstreifen installierten Verkehrsschildpfeiler. Der BMW wurde durch die Wucht des Aufpralls so stark beschädigt, dass der Beifahrer nur mit Hilfe der Feuerwehr aus dem Fahrzeuginnern befreit werden konnte. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der Fahrzeugführer leicht- und der Beifahrer schwer verletzt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 11000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallörtlichkeit zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Polizei in Wuppertal wurde bei der Unfallaufnahme vor Ort durch ein spezielles Unfallaufnahmeteam der Polizei aus Bochum unterstützt. Nach ersten Ermittlungen bestehen Anhaltspunkte für den Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln beim Fahrzeugführer.

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