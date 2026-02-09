Polizei Wuppertal

POL-W: W Mann versucht Seniorin zu berauben

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstag (07.02.2026, 10:55 Uhr) versuchte ein zunächst Unbekannter eine ältere Frau zu berauben. Die 86-Jährige war unter Zuhilfenahme ihres Rollators auf der Goerdeler Straße unterwegs. Dort sprach ein Mann sie an. Als die Seniorin in bat, sie in Ruhe zu lassen, griff der Täter in eine am Rollator angebrachte Tasche und versuchte nach bisherigen Erkenntnissen, den Inhalt zu entwenden. Mutmaßlich von den Hilferufen abgeschreckt flüchtete der bis dahin Unbekannte. Ein Zeuge konnte den Verdächtigen beschreiben. Noch in der Nähe konnte der 29-jährige Tatverdächtige von Polizeibeamten festgenommen werden. Ihn erwarten nun eine Strafanzeige und die Fragen der Kriminalpolizei.

