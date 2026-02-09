PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Mann versucht Seniorin zu berauben

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstag (07.02.2026, 10:55 Uhr) versuchte ein zunächst
Unbekannter eine ältere Frau zu berauben.

Die 86-Jährige war unter Zuhilfenahme ihres Rollators auf der 
Goerdeler Straße unterwegs. Dort sprach ein Mann sie an. Als die 
Seniorin in bat, sie in Ruhe zu lassen, griff der Täter in eine am 
Rollator angebrachte Tasche und versuchte nach bisherigen 
Erkenntnissen, den Inhalt zu entwenden. Mutmaßlich von den Hilferufen
abgeschreckt flüchtete der bis dahin Unbekannte.

Ein Zeuge konnte den Verdächtigen beschreiben. Noch in der Nähe 
konnte der 29-jährige Tatverdächtige von Polizeibeamten festgenommen 
werden.

Ihn erwarten nun eine Strafanzeige und die Fragen der 
Kriminalpolizei.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 10:06

    POL-W: W Mehrere Verletzte nach Auseinandersetzung in Barmen

    Wuppertal (ots) - Gestern Abend (08.02.2026, 20:35 Uhr) erlitten mehrere Jugendliche Verletzungen nach einer vorangegangenen Auseinandersetzung an der Brändströmstraße. Bereits in der Schwebebahn kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen. Als man die Schwebebahn an der Haltestelle Wupperfelder Markt verlassen hatte, schlugen die Beteiligten aufeinander ein. Nach bisherigen Erkenntnissen ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 09:09

    POL-W: RS Fußgängerin beim Abbiegen angefahren

    Wuppertal (ots) - Beim Zusammenstoß mit einem PKW erlitt am Samstagmittag (07.02.2026) eine Fußgängerin auf der Elberfelder Straße in Remscheid schwere Verletzungen. Gegen 13:30 Uhr beabsichtigte die 46-Jährige als Fußgängerin die Ampel an der Kreuzung Elberfelder Straße zur Hochstraße zu überqueren, als sie von dem Nissan eines 47-jährigen Wuppertalers erfasst wurde, der von der Elberfelder Straße in die ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 10:22

    POL-W: SG Frau greift Polizisten in der Wache an

    Wuppertal (ots) - Gestern (05.02.0206, 15:30 Uhr) schlug eine Frau einen Polizeibeamten in der Polizeiwache an der Kölner Straße. Eine 25-jährige Frau war in Begleitung ihrer Kinder (2, 4) in der Wache an der Kölner Straße erschienen. Während des Aufenthalts schrie sie fortwährend die Beamten an und weigerte sich zunächst das Gebäude zu verlassen. Als ihr ein Platzverweis ausgesprochen wurde, kam sie der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren