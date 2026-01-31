Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Polizeiliche Großübung im Bereich 56317 Urbach/ Kreis Neuwied am 31.01.26

Koblenz (ots)

Am heutigen Samstag, 31.01.26, führt die Polizeidirektion Neuwied unter der Beteiligung des Landkreises Neuwied, des THW, der Deutschen Bahn sowie anderen Behörden und Organisationen eine sogenannte Vollübung zum Thema "Bewältigung einer größeren Schadenslage im Bereich der ICE-Strecke" durch. Die Übung dient dem Zweck, im Falle einer Reallage schnell, effizient und mit klarer Struktur zu reagieren. Hierbei kommt der Zusammenarbeit der einzelnen Behörden und Organisationen untereinander eine herausragende Bedeutung zu. Regelmäßige und praxisorientierte Übungen bilden somit die Grundage für eine koordinierte und professionelle Einsatzwahrnehmung. Die Übung findet ab ca. 11.30 Uhr im angrenzenden Bereich zur ICE-Strecke nahe der BAB A3 und der Ortslage Urbach statt. Es kann hierbei temporär zu Einschränkungen des Verkehrs auf der in der Nähe verlaufenden L 266 kommen. Der Zugverkehr sowie der Verkehr auf der A3 werden hiervon nicht betroffen sein. Für interessierte Medienvertreter stehen Angehörige der Pressestelle zur Verfügung, erreichbar unter 0261-10350021.

