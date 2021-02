Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Skateboardfahrer verursacht Unfall und flüchtet

Koblenz (ots)

Am Donnerstag, 04.02.2021, kam es gegen 19.34 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Höhe des Kurfürstlichen Schlosses in Koblenz.

Der Fahrer eines grauen Audi A6 stand mit seinem Pkw vor der rot zeigenden Ampel am Fußgängerüberweg in der Straße "Neustadt".

Ein Skateboardfahrer fuhr vor dem Pkw nach links auf den Überweg ein und kam auf diesem ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Hierbei schleuderte das Skateboard gegen die vordere rechte Fahrzeugseite und beschädigte diese am Außenspiegel und an der Beifahrertür. Am Pkw entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Anschließend flüchtete der Skateboarder, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell