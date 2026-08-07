PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Erstmeldung: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der BAB 61, Richtungsfahrbahn Nord, bei Km 185

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am 07.08.2026 um 11:16 Uhr wurde der Polizeiautobahnstation Mendig ein schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 61, Fahrtrichtung Nord zwischen den Autobahndreiecken Sinzig und Bad Neuenahr-Ahrweiler gemeldet. Derzeit befinden sich Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz, nähere Details sind noch nicht bekannt.

Aufgrund der laufenden Unfallaufnahme wird ausdrücklich darum gebeten, von weiteren Presseanfragen abzusehen. Es folgt unaufgefordert eine Abschlussmeldung.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz
Polizeiautobahnstation Mendig
PHK Weber
Telefon: 02652-9795-0
Email: pastmendig.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2026 – 20:11

    POL-VDKO: Presseabschlussmeldung - Vollbrand auf dem Parkplatz Nentershausen

    Nentershausen (ots) - Das Fahrzeug der Marke Fiat Ducato geriet vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Vollbrand und ist letztlich vollständig ausgebrannt. Durch die Feuerwehr Görgeshausen/Nentershausen konnte der Brand gelöscht werden. Es entstand kein Fremdschaden. Die BAB 3 und der Parkplatz wurden für die Dauer der Löscharbeiten kurzzeitig ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 16:50

    POL-VDKO: Presseerstmeldung - Vollbrand eines Wohnwagens auf dem Parkplatz Nentershausen

    Nentershausen (ots) - Am 06.08.2026 gegen 16:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz Nentershausen zu einem Vollbrand eines Wohnwagens. Die Fahrzeuginsassen wurden dabei nicht verletzt. Die BAB 3 ist in Fahrtrichtung Köln aktuell vollgesperrt. Die Löscharbeiten dauern noch an. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Verkehrsdirektion Koblenz Polizeiautobahnstation ...

    mehr
  • 05.08.2026 – 04:40

    POL-VDKO: Verkehrsunfall BAB 61 Rheinböllen - Vier Schwerverletzte

    Koblenz (ots) - Am 04.08.2026, gegen 23:35 Uhr, ereignete sich auf der BAB 61, Fahrtrichtung Süden, in Höhe der Anschlussstelle Rheinböllen ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Dabei kam ein alleinbeteiligter Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte anschließend. Durch den Verkehrsunfall wurden vier Personen schwer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren