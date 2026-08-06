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Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Presseabschlussmeldung - Vollbrand auf dem Parkplatz Nentershausen

Nentershausen (ots)

Das Fahrzeug der Marke Fiat Ducato geriet vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Vollbrand und ist letztlich vollständig ausgebrannt. Durch die Feuerwehr Görgeshausen/Nentershausen konnte der Brand gelöscht werden. Es entstand kein Fremdschaden. Die BAB 3 und der Parkplatz wurden für die Dauer der Löscharbeiten kurzzeitig vollgesperrt. Die Richtungsfahrbahn Köln und der Parkplatz Nentershausen sind wieder freigegeben.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz
Polizeiautobahnstation Montabaur
An der Autobahnmeisterei 6
56412 Heiligenroth

Telefon: 02602 9327-0

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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