POL-VDKO: Presseabschlussmeldung - Vollbrand auf dem Parkplatz Nentershausen

Kaifenheim (ots) - Ergänzend zur Erstmeldung kann mitgeteilt werden, dass es sich um eine Leerfahrt eines Linienbusses handelte, welcher somit keine Fahrgäste an Bord hatte. Gegen 18:43 brach im Motorraum, vermutlich aufgrund technischen Defekts ein Brand aus, welcher im Anschluss den ganzen Bus in Vollbrand setzte. Der Fahrer konnte den Bus auf dem Standstreifen zwischen der AS Kaisersesch und der TuR Elztal-Süd zum ...

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