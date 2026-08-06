POL-VDKO: Presseerstmeldung - Vollbrand eines Wohnwagens auf dem Parkplatz Nentershausen
Nentershausen (ots)
Am 06.08.2026 gegen 16:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz Nentershausen zu einem Vollbrand eines Wohnwagens. Die Fahrzeuginsassen wurden dabei nicht verletzt. Die BAB 3 ist in Fahrtrichtung Köln aktuell vollgesperrt. Die Löscharbeiten dauern noch an. Es wird nachberichtet.
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