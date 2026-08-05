Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall BAB 61 Rheinböllen - Vier Schwerverletzte

Koblenz (ots)

Am 04.08.2026, gegen 23:35 Uhr, ereignete sich auf der BAB 61, Fahrtrichtung Süden, in Höhe der Anschlussstelle Rheinböllen ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Dabei kam ein alleinbeteiligter Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte anschließend. Durch den Verkehrsunfall wurden vier Personen schwer verletzt.

Die Autobahn musste an der Unfallstelle zwecks Bergungsmaßnahmen und Unfallaufnahme für ca. 4 1/2 Stunden vollgesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Laudert abgeleitet.

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