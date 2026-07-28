Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Nachts alleine im Baumarkt

Gelsenkirchen (ots)

Am Montag, 27.Juli 2026, erreichte die Gelsenkirchener Polizei gegen 23 Uhr ein ungewöhnlicher Notruf. Eine 85-jährige Frau gab am Telefon an, dass sie in einem Baumarkt im Ortsteil Schalke eingeschlossen sei. Im Baumarkt an der Caubstraße wurde die Dame durch die eingesetzten Polizeibeamten angetroffen. Die Gelsenkirchenerin gab an, dass sie als Kundin im Baumarkt gewesen ist. Auf der Toilette habe sie vermutlich das Bewusstsein verloren und sei erst wieder zu sich gekommen, als der Baumarkt bereits geschlossen hatte. Da sie alleine im dunklen Baumarkt befand, habe sie den Notruf der Polizei gewählt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Baumarktkundin in die Hände des Rettungsdienstes übergeben.

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