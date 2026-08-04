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Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Presserstmeldung - Brennender Bus auf der BAB 48

Kaifenheim (ots)

Soeben wurde der Polizeiautobahnstation Mendig ein brennender Bus auf der BAB 48, stehend auf dem Standstreifen, zwischen der AS Kaifenheim und der Raststätte Elztal-Süd gemeldet. Feuerwehr und Polizei sind vor Ort im Einsatz. Die Richtungsfahrbahn ist momentan blockiert. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz
Polizeiautobahnstation Mendig
PHK Thomas Lumpp

Telefon: 02652-97950

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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