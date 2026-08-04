POL-VDKO: Presserstmeldung - Brennender Bus auf der BAB 48

Dichtelbach (ots) - Am Sonntag, den 05.07.2026 gegen 13:15 Uhr kam es auf der BAB61, Fahrtrichtung Süden bei Kilometer 272,500 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Pkw, besetzt mit vier Personen, befuhr den linken von zwei Fahrstreifen und überholte einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Lkw. Der 62-jährige Fahrer des Pkw kam aus bislang ungeklärter Ursache während des Überholvorgangs auf den ...

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