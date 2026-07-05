Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall mit überschlagenem Pkw

Dichtelbach (ots)

Am Sonntag, den 05.07.2026 gegen 13:15 Uhr kam es auf der BAB61, Fahrtrichtung Süden bei Kilometer 272,500 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Pkw, besetzt mit vier Personen, befuhr den linken von zwei Fahrstreifen und überholte einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Lkw. Der 62-jährige Fahrer des Pkw kam aus bislang ungeklärter Ursache während des Überholvorgangs auf den rechten Fahrstreifen und kollidierte mit dem dort fahrenden Lkw. Infolge dessen geriet der Pkw ins Schleudern, touchierte die Mittelschutzplanke und überschlug sich im Anschluss mehrfach. Der Pkw kam auf dem Dach zwischen den beiden Fahrstreifen zum Liegen. Die vier Insassen des Pkw konnten selbstständig den Pkw verlassen, sie wurden schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Richtungsfahrbahn Süd für ca. 2 Stunden gesperrt werden. Im Einsatz waren die Autobahnpolizei Mendig, die Freiwilligen Feuerwehren Rheinböllen, Wiebelsheim und Pfalzfeld sowie der Rettungsdienst und zwei Rettungshubschrauber.

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