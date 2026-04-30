Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Falscher Ausweis rettet vor Gefängnis nicht

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Ludwigsdorf, Görlitz (ots)

Am Mittwoch gegen 14 Uhr stellte sich ein lettischer Staatsangehöriger der Einreisekontrolle am Grenzübergang Görlitz Stadtbrücke. Er befand sich als Insasse in einem polnischen Pkw.

Bei der Kontrolle legte er den Beamten lediglich ein Handyfoto seiner lettischen ID-Karte vor und erklärte, das Original verloren zu haben. Bereits bei der eingehenden Prüfung des Fotos ergaben sich erste Zweifel an der Echtheit des Dokuments. Diese bestätigten sich im weiteren Verlauf durch die Überprüfung der Dokumentennummer in den polizeilichen Fahndungssystemen: Die ID-Karte war bereits zur Fahndung ausgeschrieben.

Zur Identifizierung wurden anschließend die Fingerabdrücke des Mannes überprüft. Hierbei offenbarte sich der Grund: Gegen lag ein internationaler Haftbefehl der lettischen Behörden wegen Erpressung vor.

Der Mann wurde festgenommen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten neben dem falschen Ausweisdokument auch einen falschen Führerschein auf, beide auf dieselben falschen Personalien ausgestellt. Auf Vorhalt erklärte er, den Führerschein bewusst nicht vorgezeigt zu haben, da er befürchtet habe, dies könne den Beamten sofort auffallen.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung ein und stellten die Dokumente sicher.

Der Mann wird zur Vollstreckung des internationalen Haftbefehls im Laufe des Tages einem Richter vorgeführt.

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