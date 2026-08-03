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Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Lkw-Fahrer auf der BAB 48 in Fahrtrichtung Koblenz

Kaisersesch (ots)

Am Montag, 03.08.2026, kam es gegen 02:12 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der BAB 48 in Fahrtrichtung Koblenz. Ein Sattelzug kam aus bislang ungeklärter Ursache an der Anschlussstelle Kaisersesch nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach die Schutzplanke. Der Sattelzug rutschte eine Böschung hinunter und drohte weiter abzurutschen. Der Sattelzug musste durch die vor Ort befindliche Freiwillige Feuerwehr Kaisersesch gesichert werden. Der Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Zum Zwecke der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurde die Richtungsfahrbahn Koblenz zunächst voll gesperrt. Die Bergungsmaßnahmen dauern weiterhin an. Die Sperrung der Richtungsfahrbahn Koblenz bleibt zunächst bestehen. Die Ermittlungen zu dem Unfallhergang dauern an. Es wird darum gebeten von Nachfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz
Polizeiautobahnstation Mendig
PHK Weber
Telefon: 02611033301
Email: pastmendig.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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