Abschlussmeldung zu schwerem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pkw und eines Lkw

Gem. Bassenheim, A48, FR KO (ots)

Wie bereits berichtet, befuhr ein 33jähriger Mann mit einem Pkw Skoda aus dem Zulassungsbezirk MYK die BAB48 in Fahrtrichtung Koblenz. In der Gemarkung Bassenheim fuhr der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Lkw auf. Dieser kam dabei ins Schleudern und kollidierte mit der Schutzplanke. Der Fahrer des Lkw wurde durch den Verkehrsunfall nicht verletzt. Der Fahrer des o.g. Pkw, sowie dessen 23jähriger Beifahrer aus dem Westerwaldkreis wurden durch die Folgen des Unfalles im Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr geborgen werden. Der Fahrer wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Der Beifahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 30-40000 Euro. Im Einsatz befanden sich Polizeibeamte der Polizeiautobahnstation Mendig sowie der Polizeiinspektion Mayen. Darüber hinaus waren ein Rettungshubschrauber, mehrere Rettungswagen, die Feuerwehr, ein Polizeihubschrauber, ein Gutachter sowie zwei Abschleppdienste im Einsatz. Die Richtungsfahrbahn Koblenz musste aufgrund der Unfallaufnahme, sowie der Rettungs-, Bergungs- und Aufräumarbeiten gesperrt werden. Die Sperrung dauert zur Zeit noch an, dürfte jedoch gegen 14.30 Uhr beendet sein. Eine Ableitung erfolgte an der Anschlussstelle Ochtendung.

