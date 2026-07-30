Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Körperliche Auseinandersetzung am Koblenzer Schloss

Koblenz (ots)

Am Abend des 30.07.2026 wurde der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Bereich des Schlossrondells in Koblenz gemeldet. Nach ersten Mitteilungen sollen die Beteiligten im Verlauf der Auseinandersetzung auch Glasflaschen eingesetzt haben.

Die Polizeikräfte trafen zwei verletzte Männer vor Ort an, welche die Beteiligten der Auseinandersetzung waren. Beide wiesen Schnittverletzungen auf und wurden nach einer medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in Koblenzer Krankenhäuser gebracht und dort die weitere medizinische Betreuung übernommen.

Erste Ermittlungen und Zeugenbefragungen ergaben, dass die Auseinandersetzung ausschließlich zwischen den beiden Männern stattgefunden haben dürfte. Mehrere Passanten versuchten, die Kontrahenten zu trennen. Hierbei erlitt ein Zeuge eine leichte Verletzung an der Hand. Zudem wird geprüft, ob im Verlauf des Geschehens ein Jugendlicher durch einen Schlag leicht verletzt wurde.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sowie der genaue Tatablauf sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Gegen beide Männer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Zeugen dieser Auseinandersetzung können sich bei der PI Koblenz 1 melden.

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