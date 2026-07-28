Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Fahrradfahrerin

Koblenz (ots)

Am Morgen des 28.07.2026 kam es in Höhe des Kreisverkehrs Carl-Spaeter-Straße/Hans-Böckler-Straße/Hintermark zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einer Fahrradfahrerin. Beim Verlassen desselben kam es zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen, wodurch die Fahrradfahrerin zu Fall kam und letztlich nach erfolgloser Reanimation an den erlittenen Verletzungen verstarb. Der genaue Unfallhergang ist Teil der laufenden Ermittlungen.

Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich unter der 0261 103-54250 mit der PI Koblenz 2 in Verbindung zu setzen.

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