Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Koblenz ST Bubenheim (ots)

Im Zeitraum 28.07.2026 20:00 Uhr bis 29.07.2026 09:40 Uhr kam es im Bereich der Sporthalle Bubenheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde in diesem Zeitraum ein schwarzer Pkw, der ordnungsgemäß rückwärts in einer dortigen Parktasche stand. Der oder die unbekannte Verursacher touchierte das geparkte Fahrzeug im Bereich der vorderen rechten Fahrzeugseite und entfernte sich anschließend unerlaubt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der 0261 103-54250 bei der Polizeiinspektion Koblenz 2 zu melden.

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