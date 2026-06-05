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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Erstmeldung: Verkehrsunfall auf der B256 bei Kruft

Koblenz (ots)

Aktuell befinden sich Kräfte der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes aufgrund eines Verkehrsunfalls auf der B256 bei Kruft, kurz nach der Einmündung Alte Chaussee in Fahrtrichtung Mendig, im Einsatz.

Aufgrund der laufenden Verkehrsunfallaufnahme ist die B256 aktuell in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich zu umfahren.

Es wird zu gegebener Zeit unaufgefordert nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Andernach
i.A. POK Schenk
Telefon: 02632/9210

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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