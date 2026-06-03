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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Unfallflucht auf der B 49

Koblenz (ots)

Am Dienstag, 02.06.26 kam es gegen 15:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B49 im Bereich der Ausfahrt Horchheimer Höhe. Ein dunkler PKW, vermutlich BMW oder Mercedes befuhr die B 49 aus Montabaur kommend in Richtung Koblenz. Der Fahrzeugführer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr frontal in die Leitplanke. Danach setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es war kein weiteres Fahrzeug in den Unfall involviert. Der unfallverursachende PKW dürfte vorne rechts stark beschädigt sein. Wer kann Hinweise zur Tat geben?

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein
Telefon: 02621-9130

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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