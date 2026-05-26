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POL-PDKO: Zweiradkontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Andernach

POL-PDKO: Zweiradkontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Andernach
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Koblenz (ots)

Am Pfingstsonntag führte der Zweiradkontrolltrupp der Polizeidirektion Koblenz Verkehrskontrollen mit den Schwerpunkten Verkehrssicherheit der Zweiräder und Verkehrstauglichkeit der Zweiradfahrer durch. Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen war das Verkehrsaufkommen sehr hoch. Dies führte zu einer Gesamtzahl von ca. 200 kontrollierten Fahrzeugen. Bei sieben ausgestellten Bemängelungen und acht geahndeten Ordnungswidrigkeiten fällt das Fazit der kontrollierenden Beamten durchweg positiv aus. Die polizeilichen Maßnahmen fanden sowohl bei den kontrollierten Verkehrsteilnehmern sowie einiger unbeteiligter Passanten Zustimmung. Ein Fahrzeug versuchte sich der Kontrolle zu entziehen und konnte jedoch im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung angetroffen und letztlich sichergestellt werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
SB Verkehr
Telefon: 0261-103-54009

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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