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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Diebstahl eines schwarzen E-Scooters vor dem Freibad Bendorf - Zeugen gesucht

Bendorf (ots)

Am gestrigen Samstag kam es im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr zu einem Diebstahl vor dem Freibad in Bendorf. Ein bislang unbekannter Täter entwendete einen dort im Bereich der Fahrradständer abgestellten, schwarzen E-Scooter. Die Polizei Bendorf hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Aktivitäten im Bereich der Fahrradständer beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des schwarzen E-Scooters machen?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bendorf unter der Telefonnummer 02622 / 94020 oder per E-Mail unter pibendorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bendorf
PHK Floeth

Telefon: 02622-94020

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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