PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Bendorf (ots)

Am heutigen Sonntagnachmittag (24.05.2026) kam es gegen 14:25 Uhr in der Engerser Landstraße zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall. Eine 51-jährige Fahrradfahrerin beabsichtigte, von der Fahrbahn auf den Gehweg aufzufahren. Hierbei kam sie ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Die Radfahrerin zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu. Ein herbeigerufener Rettungsdienst übernahm die medizinische Erstversorgung vor Ort und brachte die Frau anschließend zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bendorf
PHK Floeth

Telefon: 02622-94020

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 24.05.2026 – 11:11

    POL-PDKO: Diebstahl eines schwarzen E-Scooters vor dem Freibad Bendorf - Zeugen gesucht

    Bendorf (ots) - Am gestrigen Samstag kam es im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr zu einem Diebstahl vor dem Freibad in Bendorf. Ein bislang unbekannter Täter entwendete einen dort im Bereich der Fahrradständer abgestellten, schwarzen E-Scooter. Die Polizei Bendorf hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben ...

    mehr
  • 23.05.2026 – 14:22

    POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Flucht

    St. Goar- An der Loreley (ots) - Am Samstag, den 23.05.2026 gegen 12:35 Uhr befuhren zwei Wohnmobile die B9 in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Etwa auf Höhe der Ortslage St. Goar- An der Loreley kam es zur Kollision zwischen den jeweils linken Außenspiegeln der Fahrzeuge. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entfernte sich ein unfallbeteiligtes Wohnmobil anschließend in Fahrtrichtung Oberwesel. Hierbei dürfte es sich um ...

    mehr
  • 21.05.2026 – 20:36

    POL-PDKO: Brand eines landwirtschaftlichen Anhängers mit 52 Heuballen bei Uhler

    Uhler (ots) - Gegen 14:00 Uhr kam es auf der L108 zwischen Korweiler und Uhler zu einem Brand eines mit 52 Heuballen geladen Anhängers. Der Fahrzeugführer kann das Gespann noch auf einen angrenzenden Feldweg steuern. Das Zugfahrzeug kann durch zügiges abhängen noch vor der weiteren Ausbreitung unbeschädigt von dem Anhänger abgekoppelt werden. Die Wehren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren