Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Brand eines Krankenfahrstuhls

Radweg Rheinufer in Rhens (ots)

Am Sonntagmorgen wurde die Polizeiinspektion Boppard zu einem verbrannten Fahrzeug auf dem Radweg am Rheinufer in Rhens gerufen. Durch die eingesetzten Beamten konnte ein vollständig ausgebrannter Krankenfahrstuhl festgestellt werden. Dieser wurde durch den Eigentümer am Vortag gegen 14:30 Uhr am Getränkemarkt in Rhens abgestellt. Die derzeit unbekannte Täterschaft entwendete ersten Erkenntnissen nach das Fahrzeug und setzte es in der Folge am Rheinufer in Brand.

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