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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht im Wohngebiet

Koblenz (ots)

Am 24.04.26 konnte die 31-jährige Fahrzeugführerin gegen 11:00 Uhr einen Schaden an ihrem in Koblenz, Albert-Schweitzer-Straße Höhe Hausnummer 17, geparkten Audi A1 festgestellt. Vermutlich ist ein anderes Fahrzeug beim Rangieren in der Zeit vom 23.04.26, 18:00 Uhr bis zum Feststellzeitpunkt beim Rangieren in der engen Straße gegen die vordere rechte Seite des Audi gefahren. Anschließend ist der unbekannte Fahrer ohne sich um den Schaden zu kümmern weiter gefahren.

Zeugen der Tat können Hinweise auf das Fahrzeug oder den Fahrer an die Polizei Lahnstein melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein
Nordallee 3
56112 Lahnstein

Telefon: 02621-913-0
E-Mail: pilahnstein@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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