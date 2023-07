Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht Polizeiinspektion Lahnstein 28.07.2023 - 30.07.2023

Lahnstein (ots)

Trunkenheit im Straßenverkehr

Aufgrund des Hinweises einer aufmerksamen Verkehrsteilnehmerin, wurde am späten Samstagabend, 29.07.2023 gegen 22:30 Uhr ein Fahrzeug auf der Bundesstraße 42 einer Kontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten die eingesetzten Beamten bei dem aus Limburg an der Lahn stammenden Mann Alkoholgeruch feststellen. Gegen den 52-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Auf der Dienststelle wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am 28.07.2023 gegen 10:45 Uhr verlor offenbar ein Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße 260 Höhe Ruppertsklamm in Fahrtrichtung Bundesstraße 42 ein, nicht ordnungsgemäß gesichertes, Blechteil von der Ladefläche. Ein nachfolgender Verkehrsteilnehmer überfuhr das aufgewirbelte Blechteil. Hierdurch wurde das Fahrzeug an der Front beschädigt. Hinweise zum unfallverursachenden Fahrer/Fahrzeug liegen nicht vor.

Kraftfahrzeugdiebstahl I

In der Nacht zum 28.07.2023 kam es in Lahnstein in der Goethestraße zu einem Rollerdiebstahl. Ein unbekannter Täter entwendete den Roller des Geschädigten aus dessen Hofeinfahrt und hinterließ diesen stark beschädigt in einer Böschung unweit des Tatortes. Hinweise auf den Täter liegen aktuell nicht vor.

Kraftfahrzeugdiebstahl II

In der Nacht zum 29.07.2023 wurde in Braubach in der Schloßstraße ein Roller entwendet. In einer nahegelegenen Unterführung wurde die Motorabdeckung aufgebrochen, vermutlich um den Roller kurzuschließen. Dies misslang offensichtlich, weshalb der Roller in der Unterführung zurückgelassen wurde.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lahnstein unter 02621/913-0 zu melden.

