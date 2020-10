Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Lahnstein - Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Lahnstein (ots)

Am Mittwoch, den 14.10.2020, gegen 12.30 Uhr, wurde in Lahnstein in der Goethestraße ein PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle wurden durch die Polizeibeamten drogentypische Ausfallerscheinungen beim Fahrer festgestellt, ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Dem 29jährigen PKW-Führer wurde eine Blutprobe entnommen, ihn erwartet nun ein Ordnungwidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss und ein Strafverfahren wegen des Erwerbs von Betäubungsmitteln.

