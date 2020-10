Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressemitteilung PI Boppard von Freitag 09.10.2020, 06:30 Uhr - Sonntag, 11.10.2020, 06:30 Uhr

Boppard (ots)

Im o. g. Zeitraum kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion (PI) Boppard zu insgesamt vier Verkehrsunfällen, bei denen lediglich Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen entstanden ist.

Außerdem wurde die Polizei im Rahmen zweier gemeldeter Ruhestörungen tätig.

Am Samstag, den 10.10.2020, kam es zur Anzeige einer Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug in der Flogtstraße in Boppard. Im Rahmen dessen wurden durch einen/mehrere unbekannte/n Täter Zeichen in den Lack des Fahrzeuges geritzt. Tat- oder Täterhinweise bitte an die PI Boppard unter der Telefonnummer 06742/809-0 oder per E-Mail an piboppard@polizei.rlp.de

