POL-PDLU: Speyer - Frontalzusammenstoß mit drei Verletzten (40/1312) 01.07.2020, 11:00 Uhr

Zu einem frontalen Zusammenstoß kam es, als ein 19-jähriger Ford Fahrer am späten Vormittag vermutlich auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit in die Abfahrt Speyer West hineinfuhr. Der 19-jährige befuhr die B9 von Speyer kommend in Fahrtrichtung Ludwigshafen und fuhr an der Ausfahrt Speyer-West ab. In der Kurve verlor er die Kontrolle über seinen PKW und geriet auf die Gegenfahrbahn der danebenliegenden B9 Auffahrt, wo ihm ein 60-jähriger BMW Fahrer entgegenkam. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer und die Beifahrerin des 19-jährigen verletzt, welche zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 25 000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle zeitweise gesperrt werden.

