Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unter dem Einfluss von Drogen PKW geführt (45/1536) 01.07.2020,

Speyer (ots)

Am Mittwochmittag kontrollierte die Polizei eine 20-jährige Fahrerin in ihrem PKW. Die Fahrerin gab gegenüber den Beamten an Betäubungsmitteln konsumiert zu haben, woraufhin ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Die Frau erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Führen eines PKW unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Des Weiteren wird strafrechtlich wegen einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell