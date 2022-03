Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressemitteilung der PI Remagen für das Wochenende 18.03.- 20.03.2022

Remagen (ots)

.

Polizeibeamte als Babysitter

Ein sehr ungewöhnlicher Einsatz der Polizei erfolgte am Freitagnachmittag, nachdem die Beamten von der Besatzung eines Rettungswagens zur Betreuung von zwei Kleinkindern angefordert wurden. Bei der hochschwangeren Mutter der Kinder hatten bereits die Wehen eingesetzt und sie musste dringend ins Krankenhaus. Und so betätigte sich eine Streifenwagenbesatzung als Babysitter, bis der verständigte und herbeieilende Vater eingetroffen war.

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln Im Rahmen diverser Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Remagen konnten bei insgesamt fünf unterschiedlichen Fahrzeugführern Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum festgestellt werden. Weiterhin wurden in diesem Zusammenhang verschiedentlich geringe Mengen von Betäubungsmitteln gefunden. Neben der Entnahme von Blutproben bei den Fahrzeugführern wurden auch die Führerscheine und die gefundenen Drogen sichergestellt, verschiedene Straf-verfahren werden eingeleitet.

Gefährliche Fahrweise

Der Polizei in Remagen wurde am Samstag gegen 21:00 Uhr ein Fahrzeug gemeldet, welches in Sinzig, auf dem Parkplatz eines großen Einkaufsmarktes, durch sehr starkes, wiederholtes Beschleunigen Personen gefährdet. Weiterhin sollen sich im Kofferraum des Pkws weitere Personen befinden. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte das entsprechende Fahrzeug in Sinzig kontrolliert werden. Eine Mitteilung an die Führerscheinstelle hinsichtlich der Frage der Geeignetheit des Fahrzeugführers wurde gefertigt.

Schlägerei vor dem Bahnhof in Remagen

In den frühen Morgenstunden des Sonntages wurde eine größere Schlägerei vor dem Bahnhof in Remagen gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei flüchteten mehrere Personen unerkannt in Richtung Südstadt. Nach den bisherigen Ermittlungen wurden drei Beteiligte leicht verletzt, so dass die Einleitung eines Strafverfahrens die Folge war.

