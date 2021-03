Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Vollendeter Betrug durch falsche Polizeibeamte in Bad Breisig

Bad Breisig (ots)

Am frühen Abend des 25.03.2021 wurde eine 83-jährige Geschädigte aus Bad Breisig Opfer eines Betrugsdelikts durch falsche Polizeibeamte. An ihrer Haustür erschien, nach einem vorherigen Telefonat, ein angeblicher Polizeibeamter. Diesem Übergab die Geschädigte Schmuck in dem Glauben, damit ihrer Tochter zu helfen.

Die Geschädigte war durch den Täter zuvor angerufen worden. Dieser gab sich als Polizeibeamter aus und führte glaubhaft an, dass die Tochter der Geschädigten einen Unfall verursacht haben soll, bei welchem es zu einem Personenschaden kam. Nun müsse die Geschädigte ihre Tochter finanziell unterstützen.

Da die Geschichte durch den Täter mit erheblichem Nachdruck und unter Ausnutzung dieser Schocksituation vorgetragen wurde, glaubte die Geschädigte dem Unbekannten und händigte ihre Wertsachen aus.

Erst später bemerkte die Geschädigte, dass sie wohlmöglich einem Betrüger zum Opfer gefallen war und meldete den Vorfall bei der "richtigen" Polizei.

Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen der Tat. Wer hat am 25.03.21 in Bad Breisig, Tempelgasse verdächtige Personen oder Fahrzeuge mit wohlmöglich auswärtigem Kennzeichen beobachtet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Remagen sowie die Kriminalinspektion Mayen unter 02651 / 801-0 entgegen

Informationen und Verhaltenstipps zu dem Phänomen "Falsche Polizeibeamte" sind abrufbar unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell