Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Automatenaufbruch in Mendig

Mayen (ots)

MENDIG. In der Nacht zum 25.03.2021 kam es zwischen ca. 04:30 Uhr und 05:15 Uhr zu einem Einbruch in einen Büro/Materialraum einer Waschanlage in der Robert-Bosch-Straße in Mendig. Nachdem der Täter die Stahltür aufgehebelt hatte, gelangte er in den Innenbereich der Räumlichkeit. Dort flexte er mit einem Winkelschleifer die rückwärtige Tür des Waschmünzenautomaten auf und entwendete die darin befindlichen Wasch-Jetons sowie das Bargeld. Aufgrund von regelmäßigen Automatenleerungen war die Tatbeute gering. Der Bereich der Waschanlage ist videoüberwacht, die Auswertung der Videos steht noch aus. Da der Tatortbereich auch von der nahegelegenen Bundesstraße einsehbar ist, bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise, insbesondere auch zu verdächtigen Fahrzeugen und Personen, die sich zur genannten Zeit an der Tatörtlichkeit aufgehalten haben.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Mayen telefonisch unter 02651 / 801-0 oder per E-Mail unter kimayen@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell