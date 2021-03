Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht unter Beteiligung eines Linienbusses

Kirchwald (ots)

Am 24.03.2021 ereignete sich um 14.30 Uhr auf der L10 zwischen Kirchwald und der L83 ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem PKW. Der Linienbus befuhr die L10 aus Richtung Kirchwald kommend. Ihm kamen in einer Linkskurve drei PKW entgegen. Auf Grund der schmalen Fahrbahn hielt der Linienbus an, um die drei PKW passieren zu lassen. Der vorausfahrende PKW streifte beim Vorbeifahren mit seinem Außenspiegel die Seitenverkleidung des Linienbusses. Dabei wurde die Lackierung beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die sich hinter dem Unfallverursacher befunden haben und Sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der 02651/8010 bei der Polizei in Mayen zu melden.

