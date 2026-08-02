Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Kraftrad - Verletzter Fahrer flüchtet

53567 Asbach (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, den 02.08.2026 gegen 05:14 Uhr verunfallte ein schwarzes Kraftrad in der Müllerstraße in Asbach nahe der Einmündung der Straße in den Erlen. Nach einer kurzen Bewusstlosigkeit entfernte sich der Verletzte fußläufig von der Unfallstelle. Wenige Minuten später konnte er im Rahmen der Fahndung aufgegriffen und dem Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung vorgestellt werden. Der Flüchtige war mittelschwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und hatte einen nicht unerheblichen Atemalkoholgehalt. Anhaltspunkte für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel liegen vor. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, im Zuge derer eine Blutprobe beim Beschuldigten entnommen wurde. Der Beschuldigte wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben oder andere sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

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