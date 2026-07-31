POL-PDNR: Katze verletzt

Unkel (ots) - Im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen in einem Wohngebiet in 53572 Unkel am 28.07.2026 haben die Ursachenermittlungen der Kriminalinspektion Neuwied ergeben, dass ein technischer Defekt in einer Garage brandursächlich gewesen sein dürfte. Der Brand beschädigte die Garage, wodurch es zu einem Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich gekommen sein dürfte. Es stehen noch Gutachten zur genauen ...

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