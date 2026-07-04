POL-PDLD: Wörth am Rhein - Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer kontrolliert

Annweiler (ots) - Am 03.07.26, gegen 15.30 Uhr, befuhren ein 51-jähriger Motorradfahrer und dahinter ein 63-jähriger Wohnmobilfahrer, die B 10 in Fahrtrichtung Pirmasens. Am Ende des Staufertunnel verlangsamte sich der Verkehr. Der Wohnmobilfahrer versuchte noch zu bremsen, was jedoch nicht gelang und fuhr auf das Motorrad auf. Der Fahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde zur Untersuchung in ein ...

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