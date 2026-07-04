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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer kontrolliert

Wörth am Rhein (ots)

Am Samstag, 04.07.2026, wurde gegen 01:30 Uhr in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Wörth am Rhein ein E-Scooter-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle stellten die Polizeikräfte deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab zunächst 0,72 Promille. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
S. Bischoff
Telefon: 07271-9221-0

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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