Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung am Parkhotel in Waldbreitbach - Zeugen gesucht

Waldbreitbach (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 27.07.2026, 12:00 Uhr, bis Montag, 28.07.2026, 05:45 Uhr warfen bislang unbekannte Täter mehrere Scheiben des Frühstücksraums des Parkhotels in Waldbreitbach ein.

Die Polizeiinspektion Straßenhaus bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich des Parkhotels beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 02634/952-0 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

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