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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Großmaischeid (ots)

Am 29.06.26 kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein Mehrfamilienhaus in Großmaischeid. Bislang unbekannte Täter versuchten sich durch Aufbohren des Türschlosses der Kellertür am rückwärtigen Bereich des Hauses Zutritt zu diesem zu verschaffen.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise an die Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel. 02634 9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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