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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Gartenhütte

Güllesheim (ots)

Im Zeitraum vom 20.06.26 bis zum 29.06.26 verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Gartenhütte in Güllesheim. Es wurde ein E-Bike der Marke Cube, sowie das dazugehörige Ladegerät entwendet.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise an die Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel. 02634 9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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