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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Geschädigter nach Verkehrsunfallflucht gesucht!

Altenkirchen (ots)

Am 30.06.2026, gegen 09:15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Altenkirchen, Bahnhofstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde vermutlich ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Rahmen eines Ausparkvorgangs beschädigt. Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Altenkirchen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Altenkirchen
Telefon: 02681-9460

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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