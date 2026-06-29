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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrskontrollen in Reuschenbach: Erneut zahlreiche Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot

Hausen (Wied), OT Reuschenbach (ots)

Aufgrund der Vollsperrung der L257 im Ortsteil Frorath wird die Ortslage Reuschenbach vermehrt als Ausweichstrecke genutzt, womit es dort zur Missachtung des bestehenden Durchfahrtsverbots kommt. Nach mehreren Beschwerden führte die Polizei bereits am Donnerstag den 26.06.26 Verkehrskontrollen hinsichtlich des bestehenden Durchfahrtsverbots durch. Aufgrund der Vielzahl festgestellter Verstöße wurden am Freitag und am Montag erneut Verkehrskontrollen durchgeführt. An den beiden Tagen wurden insgesamt 60 Verstöße hinsichtlich des Durchfahrtsverbots festgestellt und geahndet. Es wird gebeten die ausgeschilderten Umleitungsstrecken zu nutzen. Die Polizei wird die Einhaltung der geltenden Verkehrsregelung in diesem Bereich auch künftig in Form von Kontrollen überwachen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesidium-koblen
z/unsere-dienststellen/polizeidirektion-neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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