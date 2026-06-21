PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied für das Wochenende 19.-21-06.2026

Neuwied (ots)

Neben der normalen Polizeiarbeit konnten an diesem Wochenende insgesamt 12 Fahrzeugführer in Neuwied kontrolliert werden, die unter Alkohol- oder Betäubungsmitteleinfluss mit motorisierten Fahrzeugen am Straßenverkehr teilnahmen. Ein 22 -jähriger PKW-Fahrer wurde mit einem Alkoholwert von 1,49 Promille festgestellt. Bei einem 31-jährigen Fahrer ergab ein Vortest einen Wert von 1,44 Promille. Weitere zwei Fahrer von PKW standen unter Betäubungsmitteleinfluss.

Auffallend ist, dass die weiteren acht Fälle alle auf Führer von sogenannten E-Scootern fallen, die alle unter Betäubungsmitteleinfluss standen. Da es sich bei einem E-Scooter um ein Kraftfahrzeug handelt unterliegen Fahrer den gleichen Grenzwerten wie die Fahrer eines PKW.

Daher stellt der Konsum, auch von legalen Betäubungsmitteln wie Cannabis, in Zusammenhang mit dem Führen eines E-Scooters, für die man keine Fahrerlaubnis benötigt, eine Ordnungswidrigkeit dar, die beim ersten Verstoß mit einem Bußgeld in Höhe von 500 EUR geahndet wird. Außerdem werden immer auch die Fahreignung und ein möglicher Entzug des Führerscheins geprüft.

Nach dem Konsum von Cannabis sollte man daher mindestens für 24 Stunden warten, bevor man wieder ein Kraftfahrzeug führt.

Allen Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Anzeigen wurde gefertigt. Den beiden alkoholisierten Fahrzeugführern wurde zudem sofort der Führerschein entzogen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Neuwied
Telefon: 02631-878-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 20.06.2026 – 02:36

    POL-PDNR: Straßenrennen von Fahranfängern mit Gefährdung des Gegenverkehrs

    Roth (ots) - Am Freitag, den 19.06.2026 lieferten sich gegen 23:45 Uhr zwei Fahranfänger (20 und 25 Jahre) mit ihren BMWs (mindestens) von Bruchertseifen bis nach Wissen ein Straßenrennen. Hierbei überholten sich die Fahrzeuge mehrfach, fuhren nebeneinander, schalteten teilweise die Beleuchtung an den Fahrzeugen aus, bremsten stark ab und beschleunigten wieder. In ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 21:33

    POL-PDNR: Badeunfall mit gutem Ausgang

    Daaden (ots) - Am Freitagnachmittag kam es im Freibad in Daaden zu einem Badeunfall, der dank des mutigen und geistesgegenwärtigen Handelns mehrerer Kinder ein glückliches Ende fand. Vier spielende Kinder im Alter von sieben und acht Jahren bemerkten im Nichtschwimmerbecken einen zweijährigen Jungen, der regungslos im Wasser trieb. Sie erkannten die lebensgefährliche Situation sofort, drehten das Kind um und der ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 17:11

    POL-PDNR: Schwerer Verkehrsunfall in Neuwied

    Neuwied (ots) - Am Freitag, 19.06.2026, wurde der Polizeiinspektion Neuwied um 13:01 Uhr ein Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Fahrradfahrer an der Einmündung Konrad-Adenauer-Straße / Beverwijker Ring in Neuwied gemeldet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der 85-jährige Fahrradfahrer in den Einmündungsbereich ein, ohne dem bevorrechtigten Linienbus die Vorfahrt zu gewähren. In der Folge ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren