Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Badeunfall mit gutem Ausgang

Daaden (ots)

Am Freitagnachmittag kam es im Freibad in Daaden zu einem Badeunfall, der dank des mutigen und geistesgegenwärtigen Handelns mehrerer Kinder ein glückliches Ende fand. Vier spielende Kinder im Alter von sieben und acht Jahren bemerkten im Nichtschwimmerbecken einen zweijährigen Jungen, der regungslos im Wasser trieb. Sie erkannten die lebensgefährliche Situation sofort, drehten das Kind um und der siebenjährige Junge trug den bewusstlosen Jungen eigenständig aus dem Wasser, während um Hilfe gerufen wurde. Zwei herbeieilende Ersthelfer, der Schwimmmeister und ein zufällig privat anwesender Rettungssanitäter, begannen sofort mit der Wiederbelebung, bis der Rettungsdienst und später ein Rettungshubschrauber eintrafen. Dem schnellen und beherzten Eingreifen der Kinder sowie der Ersthelfer ist es zu verdanken, dass der Junge gerettet werden konnte. Das Kind befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr und es sind laut ärztlicher Einschätzung glücklicherweise keine bleibenden Schäden zu erwarten.

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