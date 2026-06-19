Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schwerer Verkehrsunfall in Neuwied

Neuwied (ots)

Am Freitag, 19.06.2026, wurde der Polizeiinspektion Neuwied um 13:01 Uhr ein Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Fahrradfahrer an der Einmündung Konrad-Adenauer-Straße / Beverwijker Ring in Neuwied gemeldet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der 85-jährige Fahrradfahrer in den Einmündungsbereich ein, ohne dem bevorrechtigten Linienbus die Vorfahrt zu gewähren. In der Folge stieß der Fahrradfahrer mit der Front des Busses zusammen und stürzte zu Boden. Durch den Aufschlag auf dem Boden zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Der 85-jährige Neuwieder wurde durch den Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

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