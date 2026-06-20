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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Straßenrennen von Fahranfängern mit Gefährdung des Gegenverkehrs

Roth (ots)

Am Freitag, den 19.06.2026 lieferten sich gegen 23:45 Uhr zwei Fahranfänger (20 und 25 Jahre) mit ihren BMWs (mindestens) von Bruchertseifen bis nach Wissen ein Straßenrennen.

Hierbei überholten sich die Fahrzeuge mehrfach, fuhren nebeneinander, schalteten teilweise die Beleuchtung an den Fahrzeugen aus, bremsten stark ab und beschleunigten wieder.

In der Ortslage Roth fuhren die beiden BMWs trotz Gegenverkehr nebeneinander her, weswegen der Gegenverkehr abbremsen musste.

In Wissen durchfuhren die beiden Fahrzeuge den "Europakreisel" in entgegengesetzter Fahrtrichtung, bevor einer der BMWs auf dem Parkdeck des Bahnhofs in Wissen noch sogenannte "Donuts" drehte.

Die Fahrer konnten auf einem Parkplatz in Wissen angetroffen werden. Es wurden diverse Anzeigen gefertigt.

Die Polizei Betzdorf bitte weitere Zeugen des Vorfalls - insbesondere den Fahrer des entgegenkommenden PKWs in Roth - sich bei der Polizei Betzdorf (02741/9260 oder pibetzdorf@polizei.rlp.de) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK To.Moog

Telefon: 02741 926-0
eMail: pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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