PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alkoholisierter E-Scooter Fahrer verursacht Verkehrsunfall

Daaden (ots)

Am Mittwochnachmittag, den 27.05.2026, ereignete sich in der Saynischen Straße in Daaden ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 39-jähriger Fahrzeugführer kam mit seinem E-Scooter allein beteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit dem Bordstein und kam daraufhin zu Fall. Infolge des Unfalls zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen vorangegangenen Alkoholkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,99 Promille. Im Anschluss wurde ihm eine Blutprobe entnommen und das Elektrokleinstfahrzeug wurde sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Polizeiinspektion Betzdorf
POK Ramón Ruthardt

Telefon: 02741 926-145
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 28.05.2026 – 10:02

    POL-PDNR: Diebstahl von hochwertigen Pedelecs aus Tiefgarage

    Roßbach/Wied (ots) - In dem Zeitraum vom 25.05.2026 - 27.05.2026 kam es in Roßbach/Wied zu einem Einbruchsdiebstahl aus einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses. Unbekannte Täter gelangten durch Aufhebeln eines Elementes eines Sektionaltores in das Innere der Tiefgarage. Dort entwendeten diese zwei Pedelec der Marken Canyon und Cube. Derzeit gibt es keinerlei ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 19:51

    POL-PDNR: Verkehrsunfall auf Supermarktparkplatz

    Dierdorf (ots) - Am 26.05.2026; 18:30 Uhr kam es in Dierdorf, Königsberger Straße, Parkplatz des Einkaufsmarktes LIDL, zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier PKW. Der Unfallverursacher soll mit einem schwarzen PKW gegen den geparkten PKW des Geschädigten gestoßen sein. Die Polizei Straßenhaus bittet Zeugen darum, sich telefonisch oder per E-Mail unter 02634-952-0 oder pistrassenhaus.wache@polizei.rlp.de zu ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 10:14

    POL-PDNR: Fahrzeugbeschlagnahme nach wiederholtem Verkehrsverstoß

    Steineroth (ots) - Im Rahmen der Streife kontrollierten Beamte der PI Betzdorf am Dienstag, 26.05.2026, gegen 16:45 Uhr in der Betzdorfer Straße einen 48-jährigen VW-Fahrer. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Dazu kam, dass der Beschuldigte mittlerweile zum vierten Mal diesbezüglich auffiel, weshalb sein PKW mit dem Ziel der behördlichen Einziehung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren